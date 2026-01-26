Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна резко раскритиковал идеи о необходимости избегать демонизации России и о возобновлении энергосотрудничества с ней. Свою реакцию он выразил в социальной сети X, комментируя высказывания бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.
Цахкна назвал подобные призывы ужасом, сославшись на то, что Россия продолжает боевые действия на Украине.
По мнению эстонского министра, вера в то, что торговля поможет избавиться от конфликтов, была ошибочной. Эта вера, как заявил Цахкна, позволила финансировать перевооружение и создала опасную энергетическую зависимость Европы.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила страны Запада в русофобии. Она заявила, что Запад снова заболел новой идеей нацизма. Захарова подчеркнула, что подобные процессы на Западе происходили и раньше. Сейчас, по ее словам, эта болезнь приняла уродливые формы в виде русофобии и противостояния с Россией.