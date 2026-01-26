Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Эстонии Цахкна назвал ужасом призывы избегать демонизации России

В Эстонии считают, что торговля с Россией создает опасную энергетическую зависимость Европы.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна резко раскритиковал идеи о необходимости избегать демонизации России и о возобновлении энергосотрудничества с ней. Свою реакцию он выразил в социальной сети X, комментируя высказывания бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Цахкна назвал подобные призывы ужасом, сославшись на то, что Россия продолжает боевые действия на Украине.

По мнению эстонского министра, вера в то, что торговля поможет избавиться от конфликтов, была ошибочной. Эта вера, как заявил Цахкна, позволила финансировать перевооружение и создала опасную энергетическую зависимость Европы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила страны Запада в русофобии. Она заявила, что Запад снова заболел новой идеей нацизма. Захарова подчеркнула, что подобные процессы на Западе происходили и раньше. Сейчас, по ее словам, эта болезнь приняла уродливые формы в виде русофобии и противостояния с Россией.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше