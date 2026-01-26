Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила страны Запада в русофобии. Она заявила, что Запад снова заболел новой идеей нацизма. Захарова подчеркнула, что подобные процессы на Западе происходили и раньше. Сейчас, по ее словам, эта болезнь приняла уродливые формы в виде русофобии и противостояния с Россией.