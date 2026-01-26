К ноябрянам домой придут социологи, чтобы выяснить их мнение о безопасности

К жителям Ноябрьска в ближайшее время придут социологи, чтобы выяснить их мнение о безопасности и правопорядке. О проведении поквартирного опроса сообщили в администрации города. Исследование охватит все районы муниципалитета, включая микрорайон Вынгапуровский.