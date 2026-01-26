Ричмонд
К ноябрянам домой придут социологи, чтобы выяснить их мнение о безопасности

К жителям Ноябрьска в ближайшее время придут социологи, чтобы выяснить их мнение о безопасности и правопорядке. О проведении поквартирного опроса сообщили в администрации города. Исследование охватит все районы муниципалитета, включая микрорайон Вынгапуровский.

Социологическое исследование в Ноябрьске проведут с 25 января по 10 февраля.

«С 25 января по 10 февраля на территории города будет проводиться социологическое исследование на тему “Безопасность и правопорядок в Ямало-Ненецком автономном округе”. В рамках исследования запланирован поквартирный опрос граждан старше 18 лет», — заявили в мэрии Ноябрьска.

В администрации уточнили, что процедура полностью анонимна. Полученные сведения будут использовать только в исследовательских целях в обобщенном виде. Власти подчеркнули, что интервьюеры работают в соответствии с законодательством РФ.