«Боты-коллеги» в поддельном чате: МВД раскрыло детали новой аферы с «оцифровкой архива»

Аферисты придумали новую схему обмана россиян.
Мошенники под предлогом «оцифровки архива» формируют поддельные рабочие чаты с участием ботов, имитирующих реальных сотрудников, с целью получить у потерпевших коды подтверждения. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
«Злоумышленники проводят тщательную подготовку: собирают в открытых источниках и соцсетях информацию о коллективе жертвы, включая имена, должности и рабочие связи. Это позволяет им создать фиктивный рабочий чат с высокой степенью доверия», — говорится в сообщении telegram-канала «Вестник Киберполиции России».
Как уточнили в МВД, в такой чат добавляется один реальный пользователь, а также несколько контролируемых мошенниками ботов, оформленных с использованием настоящих фотографий и имен коллег жертвы. Боты ведут псевдослужебную переписку, создавая иллюзию привычного рабочего общения. От имени руководителя или ответственного сотрудника в чате формулируется «служебное поручение» — например, якобы срочно переслать код подтверждения, необходимый для «оцифровки архива».
Ранее эксперты компании Angara Security сообщали о росте мошеннических схем с использованием фейковых чатов в мессенджере Telegram от имени органов власти для похищения учетных записей на портале «Госуслуги». Тогда злоумышленники также создавали мнимые рабочие или «официальные» чаты с ботами, маскировались под представителей ЖКХ и капремонта и выманивали у граждан коды доступа под предлогом проверки данных.