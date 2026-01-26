«Боты-коллеги» в поддельном чате: МВД раскрыло детали новой аферы с «оцифровкой архива»

Ранее эксперты компании Angara Security сообщали о росте мошеннических схем с использованием фейковых чатов в мессенджере Telegram от имени органов власти для похищения учетных записей на портале «Госуслуги». Тогда злоумышленники также создавали мнимые рабочие или «официальные» чаты с ботами, маскировались под представителей ЖКХ и капремонта и выманивали у граждан коды доступа под предлогом проверки данных.