В Тюмени перестало работать колесо обозрения

Колесо закрылось на неопределенный срок.
В Тюмени на Цветном бульваре приостановили работу колеса обозрения. Аттракцион закрыт в связи с началом реконструкции. Информация об этом размещена в соцсетях комплекса.
«Сообщаем вам, что аттракцион “Колесо обозрения” временно закрыт. Мы приступаем к его реконструкции», — об этом администрация парка сообщила на официальной странице во «ВКонтакте».
Как уточнили представители парка, в рамках реконструкции на аттракционе будет установлена новая современная иллюминация. Сроки завершения работ пока не называются.
«Приносим искренние извинения за временные неудобства. Мы очень стараемся, чтобы после обновления аттракцион радовал вас еще больше», — говорится в сообщении. Жителей и гостей города попросили с пониманием отнестись к ограничениям и следить за обновлениями в социальных сетях парка.