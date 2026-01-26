В Челябинске открыто трамвайное движение на проспекте Победы

Работы по присоединению временных путей к основной сети, связанные со строительством метротрамвая, были завершены досрочно. Первоначально движение было закрыто с 16 по 26 января, однако трамваи смогли вернуться на маршруты раньше запланированного срока. Строительные работы на проспекте Победы, где находится одна из площадок для проходки тоннелей, продолжатся до июня 2027 года.