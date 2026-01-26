Правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди дало согласие на немедленное снижение пошлины на ввоз примерно 200 тысяч автомобилей из 27 стран ЕС, импорт которых стоит более 15 тысяч евро. Это произойдет после подписания Индией и Евросоюзом соглашения о свободной торговле, которое может вступить в силу 27 января. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.
После заключения сделки Индия может снизить тарифы на автомобили, импортируемые из Евросоюза, с 110 до 40 процентов.
Издание отмечает, что на индийский рынок получат облегченный доступ Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW. При этом первые пять лет меры не будут распространяться на электромобили. Так Индия будет защищать инвестиции индийских производителей — Mahindra & Mahindra и Tata Motors.
Ранее официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал заявил, что импорт нефти из России стал причиной нападок на Индию со стороны Запада, несмотря на то, что раньше Соединенные Штаты Америки были согласны с такими закупками для стабильности мировых энергетических рынков.