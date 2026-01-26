Reuters: Индия более чем вдвое снизит пошлины на автомобили из ЕС

Правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди дало согласие на немедленное снижение пошлины на ввоз примерно 200 тысяч автомобилей из 27 стран ЕС, импорт которых стоит более 15 тысяч евро. Это произойдет после подписания Индией и Евросоюзом соглашения о свободной торговле, которое может вступить в силу 27 января. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.