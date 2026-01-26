Ричмонд
Собянин рассказал о зимних развлечениях в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о зимних развлечениях в столице.

Источник: Reuters

«Зима в Москве выдалась снежной — самое время для активного отдыха на свежем воздухе. В каждом округе найдутся варианты по душе: катки, лыжные трассы и другие зимние развлечения. Столица в этом году предлагает лыжные трассы общей протяженностью свыше 700 км, почти 1 тыс. 300 катков, 231 ледяную горку и снежный городок», — написал Собянин.

По его словам, в Южном административном округе особого внимания заслуживает каток на Царской набережной в музее-заповеднике «Коломенское». Один из самых протяженных катков России с искусственным льдом — 1,7 км. Одновременно здесь могут кататься более 2,5 тыс. человек.

