В Британии тысячи домашних обезьян могут изъять из-за нового закона

Тысячи домашних обезьян в Британии могут быть изъяты у владельцев и убиты из-за нового закона, пишет Daily Mail.
По оценкам экспертов, британцы содержат в качестве домашних животных от 4 000 до 5 000 мармозет, капуцинов, мартышек и других приматов. 6 апреля в стране вступит в силу закон, согласно которому владельцы должны будут доказать, что могут содержать обезьян по высоким «зоопарковым стандартам», а также предъявить лицензию.
Между тем, к началу ноября в Британии было подано только три заявки на получение лицензий в местных органах власти, несмотря на то, что процедура их получения стартовала год назад.
Запрет ввели в 2024 году при правительстве Риши Сунака. Экс-министр по защите животных лорд Дуглас-Миллер пояснил, что тем, кто не соблюдает те же стандарты благополучия, что и зоопарк, грозит штраф и изъятие примата.
Новые стандарты содержания включают доступ в помещения, достаточный размер укрытий и уровень ультрафиолетового освещения. Эксперты считают, что многие владельцы не смогут создать необходимые условия, поэтому некоторых питомцев переселят в приюты, а больных приматов усыпят.
Многие британцы содержат обезьян в плохих условиях без подходящего рациона и достаточного количества дневного света.
