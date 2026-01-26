Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии тысячи домашних обезьян могут изъять из-за нового закона

Тысячи домашних обезьян в Британии могут усыпить из-за новых требований к содержанию.

Источник: Аргументы и факты

Тысячи домашних обезьян в Британии могут быть изъяты у владельцев и убиты из-за нового закона, пишет Daily Mail.

По оценкам экспертов, британцы содержат в качестве домашних животных от 4 000 до 5 000 мармозет, капуцинов, мартышек и других приматов. 6 апреля в стране вступит в силу закон, согласно которому владельцы должны будут доказать, что могут содержать обезьян по высоким «зоопарковым стандартам», а также предъявить лицензию.

Между тем, к началу ноября в Британии было подано только три заявки на получение лицензий в местных органах власти, несмотря на то, что процедура их получения стартовала год назад.

Запрет ввели в 2024 году при правительстве Риши Сунака. Экс-министр по защите животных лорд Дуглас-Миллер пояснил, что тем, кто не соблюдает те же стандарты благополучия, что и зоопарк, грозит штраф и изъятие примата.

Новые стандарты содержания включают доступ в помещения, достаточный размер укрытий и уровень ультрафиолетового освещения. Эксперты считают, что многие владельцы не смогут создать необходимые условия, поэтому некоторых питомцев переселят в приюты, а больных приматов усыпят.

Многие британцы содержат обезьян в плохих условиях без подходящего рациона и достаточного количества дневного света.

Ранее сообщалось, что в США задержали обезьяну, которая ворвалась в магазин и разбила все гитары.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше