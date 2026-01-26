Ричмонд
Ученые заявили, что комета-НЛО 3I/ATLAS припарковалась, отсканировав Землю

Астрономы считают, что межзвездный объект 3I/ATLAS припарковался после того, как отсканировал нашу планету.

Ученые считают, что межзвездный объект 3I/ATLAS припарковался после того, как провел сканирование Земли, узнал aif.ru из канала в социальной сети X*, принадлежащего «первому человеку, раскрывшему, что 3I/ATLAS — на 100% искусственный».

«Самолет 3I/ATLAS не пролетает мимо — он припаркован. Выровняться таким образом, чтобы Земля находилась внутри его струйного течения в течение недели. Свет стал ярче, а хвост увеличился в размерах именно тогда, когда мы находились в конусе. Если это искусственное существо, то оно просто нас просканировало», — говорится в посте.

Автор подчёркивает, что мы не одиноки во Вселенной, а экипаж 3I/ATLAS уже знает о нашем существовании.

Напомним, 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года. Ученый из Гарварда Ави Леб ранее заявлял, что это — НЛО, потому что его поведение отличается от поведения обычных комет. Межзвездный объект подлетел максимально близко к Земле 19 декабря 2025 года, теперь он направляется к одной из лун Юпитера. 22 января наша планета прошла между 3I/ATLAS и Солнцем.

Ранее станции в РФ, КНР и США обнаружили, что 3I/ATLAS опять сканирует Землю.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

