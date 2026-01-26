Ученые заявили, что комета-НЛО 3I/ATLAS припарковалась, отсканировав Землю

«Самолет 3I/ATLAS не пролетает мимо — он припаркован. Выровняться таким образом, чтобы Земля находилась внутри его струйного течения в течение недели. Свет стал ярче, а хвост увеличился в размерах именно тогда, когда мы находились в конусе. Если это искусственное существо, то оно просто нас просканировало», — говорится в посте.