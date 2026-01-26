Таблички с расписанием обновят на остановках в Самаре до 6 февраля

В Самаре заменяют таблички на остановках, на которых указано расписание автобусов. Их отсутствие — проблема для некоторых горожан. В комментариях под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева задали вопрос, когда появится табличка на остановке «Киевская».