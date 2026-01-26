Ричмонд
Таблички с расписанием обновят на остановках в Самаре до 6 февраля

В Самаре обновляют таблички с расписание автобусов.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре заменяют таблички на остановках, на которых указано расписание автобусов. Их отсутствие — проблема для некоторых горожан. В комментариях под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева задали вопрос, когда появится табличка на остановке «Киевская».

«Работа по размещению табличек на остановках межмуниципальных маршрутов, включая “Киевскую”, продолжается», — прокомментировала пресс-служба минтранса Самарской области.

Сейчас в Самаре разрабатывают макеты таких табличек. По данным минтранса, их установят до 6 февраля.

А из ответов минтранса другим комментаторам на странице Вячеслава Федорищева следует, что информационные табло с расписание межмуниципальных маршрутов разместят до конца первого квартала 2026 года.

Ранее стало известно, что в Самаре на смену маршруткам придут комфортабельные автобусы.