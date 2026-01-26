Таблички с расписанием обновят на остановках в Самаре до 6 февраля

В Самаре заменяют таблички на остановках, на которых указано расписание автобусов. Их отсутствие — проблема для некоторых горожан. В комментариях под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева задали вопрос, когда появится табличка на остановке «Киевская».
«Работа по размещению табличек на остановках межмуниципальных маршрутов, включая “Киевскую”, продолжается», — прокомментировала пресс-служба минтранса Самарской области.
Сейчас в Самаре разрабатывают макеты таких табличек. По данным минтранса, их установят до 6 февраля.
А из ответов минтранса другим комментаторам на странице Вячеслава Федорищева следует, что информационные табло с расписание межмуниципальных маршрутов разместят до конца первого квартала 2026 года.
Ранее стало известно, что в Самаре на смену маршруткам придут комфортабельные автобусы.