Известная актриса рассказала, как поддерживает связь с украинской роднёй

Олеся Железняк родилась 11 ноября 1974 года в Москве. Она снималась в фильмах «Баба Яга спасает Новый год», «Со мною вот что происходит», «Баба Яга спасает мир», «Ландыш серебристый», «Мамино письмо», а также в сериалах «Первокурсницы», «Казанова», «Любопытная Варвара», «Сваты» и других проектах.