Известная актриса рассказала, как поддерживает связь с украинской роднёй

Заслуженная артистка России Олеся Железняк рассказала, что продолжает общаться с родственниками с Украины, но разговоры старается держать в нейтральном русле. Об этом актриса заявила в беседе с РИА Новости.
Ранее артистка признавалась, что в какой-то момент связь с украинской частью семьи была утрачена. По ее словам, это произошло после того, как она открыто поддержала специальную военную операцию.
Сейчас, как отметила Железняк, общение все же сохранилось. По словам актрисы, они поздравляют друг друга с праздниками, а сложные темы предпочитают не поднимать.
Олеся Железняк родилась 11 ноября 1974 года в Москве. Она снималась в фильмах «Баба Яга спасает Новый год», «Со мною вот что происходит», «Баба Яга спасает мир», «Ландыш серебристый», «Мамино письмо», а также в сериалах «Первокурсницы», «Казанова», «Любопытная Варвара», «Сваты» и других проектах.
