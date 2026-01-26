Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заводы по производству электроники будут построены в Приморье и Хабаровском крае

Все проекты получат особые меры поддержки.

Источник: PrimaMedia.ru

Три завода по производству микроэлектроники планируется построить в Приморском и Хабаровском краях, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Предприятия будут выпускать в том числе печатные платы. Проекты получат особые меры поддержки, больше чем в режиме ТОР, сообщает ИА PrimaMedia.

«Будем строить в Приморье, в Хабаровске три завода по производству микроэлектроники. Все необходимые договоренности с компаниями, которые готовы эту работу осуществить с министерством промышленности (Минпромторгом РФ — прим. ред.), которое вместе с нами будет это поддерживать, уже достигнуты», — сказал Юрий Трутнев в интервью телеканалу «Россия-24» (18+).

Все проекты получат особые меры поддержки, в том числе по инфраструктуре.

«Мы используем все имеющиеся преференции, которые уже вплетены в территорию опережающего развития, но эти проекты мы будем поддерживать особо», — уточнил вице-премьер.

На данный момент на Дальнем Востоке нет подобных производств.

Узнать больше по теме
Юрий Трутнев: биография видного политика, каратиста и бизнесмена
Заместитель Председателя Правительства РФ начинал с должности общественного охотинспектора. Сегодня Юрий Трутнев — одна из центральных фигур в российской политике. Рассмотрим его биографию детальнее: от занятий карате и малого бизнеса до политических побед на Дальнем Востоке и встреч с президентом Владимиром Путиным.
Читать дальше