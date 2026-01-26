Заводы по производству электроники будут построены в Приморье и Хабаровском крае

«Будем строить в Приморье, в Хабаровске три завода по производству микроэлектроники. Все необходимые договоренности с компаниями, которые готовы эту работу осуществить с министерством промышленности (Минпромторгом РФ — прим. ред.), которое вместе с нами будет это поддерживать, уже достигнуты», — сказал Юрий Трутнев в интервью телеканалу «Россия-24» (18+).