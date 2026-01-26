Заводы по производству электроники будут построены в Приморье и Хабаровском крае

Три завода по производству микроэлектроники планируется построить в Приморском и Хабаровском краях, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Предприятия будут выпускать в том числе печатные платы. Проекты получат особые меры поддержки, больше чем в режиме ТОР, сообщает ИА PrimaMedia.
«Будем строить в Приморье, в Хабаровске три завода по производству микроэлектроники. Все необходимые договоренности с компаниями, которые готовы эту работу осуществить с министерством промышленности (Минпромторгом РФ — прим. ред.), которое вместе с нами будет это поддерживать, уже достигнуты», — сказал Юрий Трутнев в интервью телеканалу «Россия-24» (18+).
Все проекты получат особые меры поддержки, в том числе по инфраструктуре.
«Мы используем все имеющиеся преференции, которые уже вплетены в территорию опережающего развития, но эти проекты мы будем поддерживать особо», — уточнил вице-премьер.
На данный момент на Дальнем Востоке нет подобных производств.