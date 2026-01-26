После окончательного освобождения Курской области от вражеской армии начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что северокорейские солдаты, действуя вместе с российскими бойцами, проявили стойкость и героизм. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в этом контексте выразила уверенность, что отношения между Москвой и Пхеньяном продолжат укрепляться.