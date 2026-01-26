Ким Чен Ын руководил изготовлением скульптур в честь подвигов военных КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын посетил Творческое объединение «Мансудэ» и руководил работой по изготовлению скульптурного комплекса, который установят в Мемориальном музее боевых подвигов, совершенных военнослужащими Корейской народной армии в Курской области России.
Северокорейский лидер осмотрел памятник, центральные и вспомогательные групповые скульптуры, скульптурные доски и остался доволен тем, что работа идет «согласно намерениям ЦК партии построить Мемориальный музей боевых подвигов в зарубежной военной операции как монументальное творение на вечные времена, чтобы навеки передавать легендарные подвиги и блестящую жизнь лучших сыновей Кореи, защитников чести».
— Товарищ Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность, что творческий коллектив Творческого объединения «Мансудэ» с самой искренней душой будет замечательно отражать в созидании вечную благодарность и чувство уважения нашей партии и правительства, нашего народа и армии к настоящим патриотам, — передает Центральное телеграфное агентство Кореи.
13 декабря 2025 года Ким Чен Ын лично поприветствовал саперов КНДР, которые помогали российским бойцам в разминировании части Курской области, освобожденной от украинских войск, и вернулись на родину.
После окончательного освобождения Курской области от вражеской армии начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что северокорейские солдаты, действуя вместе с российскими бойцами, проявили стойкость и героизм. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в этом контексте выразила уверенность, что отношения между Москвой и Пхеньяном продолжат укрепляться.