С 1 февраля в Волгограде подрастут выплаты льготникам и семьям

С февраля в Волгоградской области станет чуть больше денег у тех, кто живет на социальные выплаты. Социальный фонд пересчитает сразу несколько пособий и компенсаций. Рост составит 7,4%, и это уже второе повышение с начала года — первое было в январе, когда подросли пенсии и прожиточный минимум.
В первую очередь изменения заметят федеральные льготники. Это инвалиды, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны и другие категории. Речь идет не только о пенсиях, но и о ежемесячной денежной выплате, которую многие получают дополнительно. Вместе с ней увеличится и стоимость набора социальных услуг — лекарств, путевок и проезда. Кто-то пользуется ими в натуральном виде, кто-то берет деньгами, но индексация коснется всех вариантов.
Отдельная история — семьи с детьми. Материнский капитал тоже подрастет. Больше всего прибавка будет заметна тем, кто еще не трогал сертификат. Его сумма превысит 630 тысяч рублей. Если речь идет о повышенном капитале на второго ребенка, он вырастет до 833 тысяч рублей. Даже если часть средств уже использовали, оставшийся остаток тоже пересчитают.
Кроме маткапитала, увеличатся и другие детские выплаты. Это пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, деньги при рождении или усыновлении, а также выплаты по беременности и родам. Все они вырастут на тот же процент.
Ранее волгоградцам назвали новый размер пособия при рождении ребенка.