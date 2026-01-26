Ефимов: 16 детских садов начали строить в Москве в 2025 году

В 2025 году в Москве приступили к строительству 16 новых детских садов, финансируемых как из бюджета, так и за счет внебюджетных средств. Эти учреждения обеспечат более четырех тысяч мест для дошкольников, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Наличие детского сада вблизи дома является важным аспектом комфортной городской среды, чему уделяется особое внимание.
«В прошлом году в столице началось строительство сразу 16 дошкольных образовательных учреждений. Новые детские сады появятся в ТиНАО, ВАО, ЗАО и ЮВАО. В зданиях, помимо групп, обустроят музыкальные и физкультурные залы, медицинские блоки, кабинеты для дополнительных и развивающих занятий, а также пищеблоки полного технологического цикла. Строительство ведется в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы и за счет внебюджетных средств», — отметил Ефимов.
При проектировании особое внимание уделяется как внутренним помещениям, так и прилегающим территориям. Вокруг детских садов создадут зеленые зоны и разнообразные игровые и спортивные площадки.
Министр правительства Москвы и руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский подчеркнул активное участие девелоперов в развитии города: социальные объекты строятся параллельно с жилыми комплексами в рамках инфраструктурных соглашений с городом. Из 16 детских садов, к строительству которых приступили в 2025 году, 15 будут финансироваться внебюджетными средствами. Например, в районе Марьино застройщик уже начал возведение детского сада на 350 мест в жилом квартале «Страна. Заречная». В этом учреждении предусмотрено 14 групп, а также просторные залы для музыкальных и физкультурных занятий. Кроме того, рядом будут расположены две спортивные площадки.
Разрешения на строительство детских садов выданы Мосгосстройнадзором. Все новые здания и их окружение будут адаптированы для маломобильных граждан, а при строительстве используются современные материалы, соответствующие всем стандартам безопасности и долговечности.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о строительстве школы на 600 мест в районе Богородское. Кроме того, ранее Владимир Ефимов рассказал, что с 2011 года в столице было построено 22 физкультурно-оздоровительных комплекса общей площадью более 102 тысяч квадратных метров в рамках программы «Спорт Москвы». Эти объекты функционируют в десяти административных округах столицы, включая Алексеевский, Зябликово и Чертаново Центральное.