Ефимов: 16 детских садов начали строить в Москве в 2025 году

Министр правительства Москвы и руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский подчеркнул активное участие девелоперов в развитии города: социальные объекты строятся параллельно с жилыми комплексами в рамках инфраструктурных соглашений с городом. Из 16 детских садов, к строительству которых приступили в 2025 году, 15 будут финансироваться внебюджетными средствами. Например, в районе Марьино застройщик уже начал возведение детского сада на 350 мест в жилом квартале «Страна. Заречная». В этом учреждении предусмотрено 14 групп, а также просторные залы для музыкальных и физкультурных занятий. Кроме того, рядом будут расположены две спортивные площадки.