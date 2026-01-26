Ричмонд
Не нужно звонить и идти в регистратуру: в Челябинской области открыли запись к врачу через MAX

В Челябинской области можно записаться к врачу через MAX.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области запустили чат-бот для записи на прием к врачу в национальном мессенджере MAX. Ожидается, что он упростит доступ жителей региона к медицинским услугам, избавив от необходимости звонить в регистратуру или пользоваться порталом госуслуг в часы работы поликлиник.

Как отметили в правительстве региона, сервис работает круглосуточно и без выходных, позволяя записаться к специалисту в любое время суток. Также обещают, чат-бот будет доступен при отсутствии стабильного интернет-соединения, например, в подземных паркингах.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователям мессенджера MAX необходимо найти и добавить бота по ссылке: max.ru/eregistratura74_bot.