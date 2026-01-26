Не нужно звонить и идти в регистратуру: в Челябинской области открыли запись к врачу через MAX

В Челябинской области запустили чат-бот для записи на прием к врачу в национальном мессенджере MAX. Ожидается, что он упростит доступ жителей региона к медицинским услугам, избавив от необходимости звонить в регистратуру или пользоваться порталом госуслуг в часы работы поликлиник.