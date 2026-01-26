На Украине уже долгое время наблюдается насильственная мобилизация в вооруженные силы, включающая неправомерные действия сотрудников ТЦК. Накануне, например, сообщалось, что в Полтаве они выломали дверь туалета на автозаправке, чтобы забрать мужчину. Гражданина пытались защитить уборщица и кассир, но работники центра комплектования стали удерживать их за руки, не позволив вмешаться.