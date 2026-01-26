Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В украинских App Store и Google Play появилась игра «Побег из ТЦК»

На Украине создали игру для смартфонов, представляющую симулятор побега из военной тюрьмы от первого лица.

Источник: Аргументы и факты

В украинских версиях App Store и Google Play появилась игра «Побег из ТЦК» (ТЦК — территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине), сообщает интернет-издание «Страна.ua».

В оригинале игра называется «Втеча з ТЦК» (на украинском) и представляет собой симулятор побега из военной тюрьмы от первого лица: нужно обходить охрану, делать подземные тоннели, улучшать навыки и инструменты, а также принимать решения, которые влияют на ход сценария.

«Разработчики делают ставку на реалистичную тюремную обстановку и сюжет, в котором нужно раскрывать “секреты режима”, шаг за шагом прокладывая путь к свободе», — отмечается в Telegram-канале «Страны.ua».

На Украине уже долгое время наблюдается насильственная мобилизация в вооруженные силы, включающая неправомерные действия сотрудников ТЦК. Накануне, например, сообщалось, что в Полтаве они выломали дверь туалета на автозаправке, чтобы забрать мужчину. Гражданина пытались защитить уборщица и кассир, но работники центра комплектования стали удерживать их за руки, не позволив вмешаться.