Власти решили, попадут ли хрущевки под реновацию в Минске. Подробности в эфире телеканала СТВ рассказал глава комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько.
— На сегодня мы работаем по тому, чтобы определить, какие территории могут попасть под так называемую реновацию, — отметил председатель комитета.
По его словам, по объектам, которые могли бы быть реновирруемыми, гораздо ранее были проведены капитальные ремонты, реконструкции, тепловые модернизации. Виктор Гутько обратил внимание: анализ ситуации указывает, что существующий в столице жилфонд в очень хорошем состоянии.
Он сообщил, что может попасть под реновацию:
— Есть единичные случаи, которые мы действительно рассматриваем для реновации. Это дома в два-три этажа. Остальной жилфонд, в частности, так называемые хрущевки, пока не рассматриваем: они стоят в графиках для проведения работ по капремонту.
Виктор Гутько пояснил, что в качестве объектов, которые попадут под реновацию, окажется территории промышленных предприятий, которые уже не работают. Он отметил, что изучаются возможности трансформации указанных площадок для нужд города. Их планируется предлагать бизнесу.
