В Ростове-на-Дону порыв трубы оставил без отопления жилой комплекс

На месте работает аварийная бригада компании «Теплосервис ЮГ». Подрядчик, как отмечается, уже восстановил основные насосы. Сейчас тепло поступает в дома со сниженными параметрами. Полностью наладить работу системы отопления планируется сегодня до 17:00.