Британского туриста нашли мертвым с пеной у рта на полу в отеле Таиланда

Тело туриста из Великобритании обнаружили в отеле таиландского Бангкока. Об этом сообщает Khaosod.
По данным источника, инцидент произошел 13 января, однако семье 21-летнего Джошуа Кершоу сообщили о произошедшем лишь девять дней спустя.
Местная полиция утверждает, что приехала на вызов в отель района Ваттхана и обнаружила на полу в номере тело парня с синяками на тыльной стороне правой руки и белой пеной вокруг рта.
На теле Джошуа не обнаружили кровоизлияния, как и признаков повреждения внутренней поверхности губ. Причину смерти британца пока не установили, уточняется в публикации.
