Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британского туриста нашли мертвым с пеной у рта на полу в отеле Таиланда

Тело туриста из Великобритании обнаружили в отеле таиландского Бангкока. Об этом сообщает Khaosod.

Тело туриста из Великобритании обнаружили в отеле таиландского Бангкока. Об этом сообщает Khaosod.

По данным источника, инцидент произошел 13 января, однако семье 21-летнего Джошуа Кершоу сообщили о произошедшем лишь девять дней спустя.

Местная полиция утверждает, что приехала на вызов в отель района Ваттхана и обнаружила на полу в номере тело парня с синяками на тыльной стороне правой руки и белой пеной вокруг рта.

На теле Джошуа не обнаружили кровоизлияния, как и признаков повреждения внутренней поверхности губ. Причину смерти британца пока не установили, уточняется в публикации.

В Стамбуле полиция обнаружила тело женщины без головы, завернутое в простыню, в мусорном контейнере. По данным СМИ, жертвой оказалась 37-летняя гражданка Узбекистана. Полиция продолжает расследование обстоятельств инцидента.

До этого в Германии турист обнаружил тело обезглавленной 32-летней беженки из Эритреи без рук. Позднее ее трехмесячного сына нашли в монастыре, куда он был подброшен.