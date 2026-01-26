За неделю в Иркутской области 9719 человек заболели ОРВИ

9 тысяч 719 жителей Иркутской области заболели ОРВИ за прошедшую неделю. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Управления Роспотребнадзора региона, у 81 человека диагностировали грипп.
— В целом показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится ниже эпидпорога на 59,7%, — уточнили в ведомстве.
Специалисты напоминают о простых мерах профилактики в сезон заболеваний: нужно носить маску в общественных местах, весть здоровый образ жизни, чаще мыть руки, увлажнять и проветривать помещения. Также важно не заниматься самолечением и сразу обращаться к врачу.
