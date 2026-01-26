За неделю в Иркутской области 9719 человек заболели ОРВИ

Специалисты напоминают о простых мерах профилактики в сезон заболеваний: нужно носить маску в общественных местах, весть здоровый образ жизни, чаще мыть руки, увлажнять и проветривать помещения. Также важно не заниматься самолечением и сразу обращаться к врачу.