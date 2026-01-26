Ричмонд
За неделю в Иркутской области 9719 человек заболели ОРВИ

Показатель заболеваемости находится ниже эпидпорога на 59,7%

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

9 тысяч 719 жителей Иркутской области заболели ОРВИ за прошедшую неделю. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Управления Роспотребнадзора региона, у 81 человека диагностировали грипп.

— В целом показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится ниже эпидпорога на 59,7%, — уточнили в ведомстве.

Специалисты напоминают о простых мерах профилактики в сезон заболеваний: нужно носить маску в общественных местах, весть здоровый образ жизни, чаще мыть руки, увлажнять и проветривать помещения. Также важно не заниматься самолечением и сразу обращаться к врачу.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Приангарье введут штрафы за склонение к аборту. Должностных лиц будут штрафовать на 5−10 тысяч, а юридических — на 30−50 тысяч рублей.