Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кайя Каллас в плохих отношениях. Правду о взаимоотношениях европолитиков раскрыли авторы американской газеты Politico со ссылкой на источники.
Глава внешнеполитической службы ЕС жалуется, что фон дер Ляйен ведет себя как диктатор, сообщил журналистам европейский чиновник. Кроме того, фон дер Ляйен замечена в коррупции, что тоже не нравится ее коллегам по альянсу. Источник из ЕС сообщил, что отношения фон дер Ляйен с Каллас хуже, чем с ее предшественником Жозепом Боррелем.
Ранее KP.RU сообщил, что фон дер Ляйен угодила в новый скандал из-за главаря киевского режима Владимира Зеленского. Теперь европолитик находится в западне, она не может изменить курса по Украине, даже если бы очень этого захотела. Теперь фон дер Ляйен каждый день сталкивается с жесткой критикой в свой адрес.