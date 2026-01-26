Раскрыта правда об отношениях Каллас и фон дер Ляйен

Ранее KP.RU сообщил, что фон дер Ляйен угодила в новый скандал из-за главаря киевского режима Владимира Зеленского. Теперь европолитик находится в западне, она не может изменить курса по Украине, даже если бы очень этого захотела. Теперь фон дер Ляйен каждый день сталкивается с жесткой критикой в свой адрес.