Смоленские власти и Социальный фонд России оказывают поддержку сотням тысяч жителей области

Вопросы дальнейшего взаимодействия, направленного на улучшение жизни населения региона, обсуждались на встрече губернатора Смоленской области Василия Анохина и Председателя Социального фонда России Сергея Чиркова.
«В Смоленске работает клиентское отделение Фонда. Его сотрудники делают все необходимое, чтобы предоставляемые услуги были максимально доступными, понятными и удобными. Сегодня только в регионе пенсии получают свыше 276 тысяч человек, более 37 тысяч семей — пособия более чем на 62 тысячи детей», -отметил в своём Телеграм- канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Смоленская область сотрудничает с Социальным фондом России и на федеральном уровне — в регионе организован контакт-центр для круглосуточного приёма звонков не только жителей региона, но и звонков из Москвы и Московской области. В 2025 году операторы первой линии обработали более 2,5 млн обращений.
«Значительное внимание сотрудники Фонда уделяют старшему поколению. Особую роль в их социальной адаптации играет деятельность Центров общения старшего поколения. Сегодня они работают в 22 муниципальных образованиях области. В 2025 году их посетителями стали почти 18 тысяч жителей региона», — подчеркнул Василий Анохин.
На встрече главы региона и Председателя Социального фонда России обсуждалась возможность открытия клиентских служб Фонда во всех муниципалитетах области, а также развитие цифрового формата оказания услуг. В итоге было подписано Соглашение о сотрудничестве, направленное на расширение возможности для реализации социальных инициатив.