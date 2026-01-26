Смоленские власти и Социальный фонд России оказывают поддержку сотням тысяч жителей области

«В Смоленске работает клиентское отделение Фонда. Его сотрудники делают все необходимое, чтобы предоставляемые услуги были максимально доступными, понятными и удобными. Сегодня только в регионе пенсии получают свыше 276 тысяч человек, более 37 тысяч семей — пособия более чем на 62 тысячи детей», -отметил в своём Телеграм- канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.