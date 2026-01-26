Названы самые распутные страны мира

Австралия, Бразилия и Греция стали первыми в списке самых распутных стран мира, опубликованных ресурсом World Population Review. Об этом пишет издание Greek Reporter.
Международный индекс сексуальной распущенности учитывает шесть факторов: среднее число партнеров, возраст первого секса, легальность проституции, приемлемость добрачного секса и распространение передающихся половым путем заболеваний. Данные были собраны по 45 странам.
Лидером по сумме этих показателей оказалась Австралия. Согласно приведенным данным, среднее число партнеров в этой стране составляет 13,3, а средний возраст первого полового контакта — 17,9 лет. Второй и третьей в списке стали Бразилия и Греция. Кроме того, в первой десятке отмечены Чили, Новая Зеландия, ФРГ, Италия, Швейцария, Таиланд и Южно-Африканская Республика (ЮАР).
Ранее World Population Review составил рейтинг размера груди в странах мира. Самыми большегрудыми признаны жительницы Норвегии. Россия заняла шестое место в списке.