Актриса Олеся Железняк рассказала об отношениях с украинскими родственниками

Актриса Олеся Железняк, известная своей патриотической позицией, сообщила, что продолжает общаться с родственниками с Украины, избегая острых тем.
Ранее актриса призналась, что потеряла связь с украинскими родственниками из-за поддержки спецоперации.
— Мы общаемся, поздравляем с праздниками друг друга, какие-то сложные темы просто не обсуждаем, — поделилась артистка в беседе с РИА Новости.
Коллектив сериала «Сваты» раньше считался дружным, однако после начала спецоперации артисты поссорились из-за политических воззрений, а проект запретили на Украине. Актриса Татьяна Кравченко рассказала об отношениях с коллегами.
Кравченко ранее оценила актерские навыки президента Украины Владимира Зеленского. По ее словам, политику присущи актерские комплексы. При этом Зеленский обделен сценическими навыками.
Народный артист Российской Федерации Анатолий Васильев исполнил роль дедушки Юры в первых четырех сезонах популярного сериала «Сваты». Его коллегой по картине, сыгравшей супругу, стала актриса Людмила Артемьева. Васильев поделился неприятными воспоминаниями, связанными с ней.