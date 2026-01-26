Российский хоккеист Малкин установил исторический рекорд НХЛ

Российский хоккеист Евгений Малкин, выступающий за команду «Питтсбург Пингвинз», поставил исторический рекорд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувер Кэнакс».
В ночь на 26 января «Питтсбург Пингвинз» одержали победу над «Ванкувер Кэнакс» со счетом 3:2. В этой игре отличились Бенжамин Киндел, который забросил две шайбы, и Евгений Малкин.
Благодаря своей заброшенной шайбе, Малкин стал первым игроком в истории клуба «Питтсбург», которому удалось забить гол в трех выездных матчах подряд в возрасте 39 лет.
В текущем сезоне НХЛ Малкин провел 36 матчей, в которых набрал 47 очков, несмотря на то что пропустил несколько недель из-за травмы, полученной в начале декабря.
Контракт Малкина с «Питтсбургом» действует до конца сезона 2025/26. Он находится в команде с 2006 года, за исключением сезона 2012/13, когда играл в «Металлурге».
Ранее Евгений Малкин стал одним из десяти лучших ассистентов в истории Национальной хоккейной лиги, играя за один клуб.