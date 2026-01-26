Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Популярный артист из Башкирии Элвин Грей рассказал про свой талисман

Элвин Грей (Радик Юльякшин) рассказал о своем главном талисмане — это сова. Популярный исполнитель всерьез размышляет, не завести ли ему эту птицу.

Источник: Элвин Грей / соцсети

Любимые совы есть на обеих руках артиста. Также он уточнил, что давно перепутал день с ночью и, как совы, бодрствует ночью.

«На каждой руке по сове получается, — поделился Элвин Грей. — “Почему сова?” — спросите вы. Эта тату — мой первый серьезный нательный рисунок. Сова — не просто птица, она — отражение той части меня, которая творит в тишине, когда город засыпает и остаются только честные мысли и чистые мелодии. Мои самые важные песни пришли ко мне именно в такие часы. Теперь этот взгляд — мой главный талисман и молчаливый соавтор всех будущих треков. Вот думаю, может, сову завести?».

Ранее мы писали, что Элвин Грей рассказал об изменениях во внешности во время отдыха в Таиланде.