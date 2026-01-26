Популярный артист из Башкирии Элвин Грей рассказал про свой талисман

«На каждой руке по сове получается, — поделился Элвин Грей. — “Почему сова?” — спросите вы. Эта тату — мой первый серьезный нательный рисунок. Сова — не просто птица, она — отражение той части меня, которая творит в тишине, когда город засыпает и остаются только честные мысли и чистые мелодии. Мои самые важные песни пришли ко мне именно в такие часы. Теперь этот взгляд — мой главный талисман и молчаливый соавтор всех будущих треков. Вот думаю, может, сову завести?».