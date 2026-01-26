Власти Ростовской области сообщили об атаке дронов на Каменск-Шахтинский

В ночь на 26 января город Каменск-Шахтинский подвергся воздушной атаке с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По его информации, в ходе инцидента атака была отражена, а нападающие беспилотники уничтожены.
Сведения о возможных жертвах или разрушениях на земле на текущий момент не поступали. Данная информация находится в процессе уточнения.
Губернатор также подчеркнул, что угроза применения беспилотников в регионе сохраняется, и призвал жителей оставаться бдительными и соблюдать осторожность.
