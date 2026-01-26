В Иркутской области бензин за год подорожал на 8−10 рублей

Самые низкие цены зафиксированы в Зиме и Тайшете. Там литр АИ-92 можно купить за 61,81- 62,77 рубля, а АИ-95 — за 65,36−66,39 рублей. В среднем по региону АИ-92 стоит 64,21 рубля, АИ-95 — 67,92 рубля.