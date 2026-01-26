В Иркутской области бензин за год подорожал на 8−10 рублей

Иркутскстат опубликовал средние цены на бензин в декабре 2025 года. По сравнению с 2024 годом топливо подорожало на 8−10 рублей за литр.
Самое дорогое топливо — в Усть-Илимске. Там литр АИ-92 стоит 65,40 рубля, АИ-95 — 69,56 рубля. Высокие цены также в Братске (от 64 до 68 рублей) и Иркутске (АИ-92 — 64,36 рубля, АИ-95 — 68,12).
Самые низкие цены зафиксированы в Зиме и Тайшете. Там литр АИ-92 можно купить за 61,81- 62,77 рубля, а АИ-95 — за 65,36−66,39 рублей. В среднем по региону АИ-92 стоит 64,21 рубля, АИ-95 — 67,92 рубля.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 9 тысяч 719 жителей Иркутской области заболели ОРВИ за прошедшую неделю. У 81 человека диагностировали грипп.