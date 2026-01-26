В поисках «Макдоналдс» россиянки заехали на военную базу США и попали под арест

Россиянки доехали до стоянки боевой техники, там их и задержали военные.
Две гражданки России — Кристина и Наталья из Самары — были задержаны на территории военной базы морской пехоты США после того, как по ошибке заехали туда, следуя навигации при поиске ближайшего ресторана McDonald’s. Им может грозить до шести месяцев лишения свободы, пишет telegram-канал Shot.
«Две подружки Кристина и Наташа из Самары путешествовали на тачке по Штатам. Когда они ехали по трассе в Сан-Диего, девчонки проголодались и решили заскочить в ближайший Мак. Навигатор построил самый короткий маршрут до забегаловки, и путешественницы свернули с дороги. А когда прибыли на место, девушки попали на военную базу морской пехоты Camp Pendleton», — передает telegram-канал.
До ресторана, как отмечается, оставалось около пяти километров. Далее автомобиль с путешественницами доехал до парковки военной техники, где девушек задержали военнослужащие, а их машину отправили на штрафстоянку. К текущему моменту они находятся под стражей примерно третьи сутки. Друзья задержанных предпринимают попытки добиться их освобождения и собирают средства на оплату услуг адвокатов.
Россияне, проживающие в США, рассказали, что случайный въезд на территорию базы Camp Pendleton возможен из ‑за специфики планировки объекта. По их словам, туристы регулярно попадают туда «по навигатору», ошибочно следуя подсказкам маршрута. Контрольно-пропускной пункт расположен дальше фактического въезда на территорию базы, из ‑за чего водитель может не сразу понять, что уже заехал на объект.