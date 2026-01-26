В поисках «Макдоналдс» россиянки заехали на военную базу США и попали под арест

«Две подружки Кристина и Наташа из Самары путешествовали на тачке по Штатам. Когда они ехали по трассе в Сан-Диего, девчонки проголодались и решили заскочить в ближайший Мак. Навигатор построил самый короткий маршрут до забегаловки, и путешественницы свернули с дороги. А когда прибыли на место, девушки попали на военную базу морской пехоты Camp Pendleton», — передает telegram-канал.