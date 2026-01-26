Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодой отец впервые остался с дочерью наедине и убил её: тело ребёнка нашли со множеством жутких травм

Молодого отца впервые оставили с трехмесячным младенцем и он забил его до смерти.

Источник: Комсомольская правда

В штате Мэн молодой отец впервые остался один с трехмесячной дочерью и забил младенца до смерти. Об этом сообщила полиция штата, пишет People.

Инцидент произошел 16 января. В службу 911 поступил звонок о новорожденной девочке, которая не реагировала на раздражители.

Ребенка доставили в больницу, но 18 января она скончалась. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть Лайлы Сэмюэлс была насильственной.

24-летнего Шона Сэмюэлса арестовали и предъявили ему обвинение в убийстве. По данным вскрытия, у младенца были сломаны ребра, кровоизлияния в мозг и сетчатку глаза.

Отец не признал вину. Суд назначил залог в 250 тысяч долларов, а следующее заседание запланировано на 13 февраля.

Ранее KP.RU писал, как в Москве обнаружили тело малолетнего мальчика с признаками утопления. Подозреваемой в убийстве стала мать ребенка, а по факту происшествия возбуждено уголовное дело.