Молодой отец впервые остался с дочерью наедине и убил её: тело ребёнка нашли со множеством жутких травм

В штате Мэн молодой отец впервые остался один с трехмесячной дочерью и забил младенца до смерти. Об этом сообщила полиция штата, пишет People.
Инцидент произошел 16 января. В службу 911 поступил звонок о новорожденной девочке, которая не реагировала на раздражители.
Ребенка доставили в больницу, но 18 января она скончалась. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть Лайлы Сэмюэлс была насильственной.
24-летнего Шона Сэмюэлса арестовали и предъявили ему обвинение в убийстве. По данным вскрытия, у младенца были сломаны ребра, кровоизлияния в мозг и сетчатку глаза.
Отец не признал вину. Суд назначил залог в 250 тысяч долларов, а следующее заседание запланировано на 13 февраля.
Ранее KP.RU писал, как в Москве обнаружили тело малолетнего мальчика с признаками утопления. Подозреваемой в убийстве стала мать ребенка, а по факту происшествия возбуждено уголовное дело.