Приставы ХМАО в новогодние праздники выдворили из РФ два десятка мигрантов

В новогодние праздники приставы выдворили с территории Югры более 25 мигрантов.
Приставы ХМАО в новогодние праздники выдворили из России более 25 мигрантов. За время каникул судебные приставы УФССП Югры продолжали работу и исполнили решения о выдворении иностранных граждан, сообщила в прямом эфире ЦУР Югры руководителя ведомства Елены Ловандо.
«Мы не приостанавливали свою работу и в праздничные дни. За это время было выдворено более 25 человек. Более 100 находятся в центре временного содержания», — сказала руководителя службы. Она уточнила, что исполнение судебных решений велось в обычном режиме.
По итогам прошлого года с территории Югры выдворили 1109 иностранных граждан. В основном это выходцы из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Также под административное выдворение попали граждане Китая и Кубы.