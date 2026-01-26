СМИ: Российский флаг, вывешенный над крепостью в Кейптауне, вызвал удивление жителей

Флаг России, который вывесили на несколько часов над Крепостью Доброй Надежды в южноафриканском Кейптауне, удивил местных. Об этом в понедельник, 26 января, рассказали в News24.
— Жители Кейптауна выразили шок в социальных сетях, когда заметили российский флаг, развевающийся над исторической Крепостью Доброй Надежды, — добавили в статье.
Инцидент заинтересовал и парламентариев. После выяснилось, что одна из кинокомпаний занимается съемками в крепости — здание используется для некоторых сцен.
В частности, речь идет о битве за Аламо, одной из самых значимых в Войне за независимость Техаса. Фильм посвящен этой битве и нескольким другим, для которых были сняты сцены со старыми кораблями.
