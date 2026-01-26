Массовые задержки и отмены рейсов: что происходит в Кольцово

Нарушено и расписание прилетов. С опозданием в Екатеринбург прибудет рейс из Сургута — его ожидают в 15:20 вместо 09:05. Лайнер из Хабаровска приземлился в 10:45, хотя ранее прилет планировался на 09:55. Самолет из Владивостока задерживается до 11:40 вместо 11:05, из Барнаула — до 14:20 вместо 13:10. Помимо этого, отменен еще один рейс из Нового Уренгоя в Екатеринбург, который значился в расписании на 16:45.