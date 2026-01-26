Жертвы подмен в роддоме требуют 30 млн компенсации за жизнь с чужими людьми

По делу проходят еще 10 пострадавших — Сергей, Андрей и восемь их родственников. Как утверждается, все они на протяжении десятилетий были вынуждены жить в семьях с генетически неродными людьми. Однако суды нижестоящих инстанций отказали в удовлетворении иска. В своих решениях они ссылаются на то, что законодательство СССР не предусматривало механизмов компенсации морального вреда в том виде, в каком они закреплены в современном российском праве, а потому нынешние нормы к событиям 1989 года применить нельзя. Пострадавшие семьи настаивают, что подобный подход несправедлив по отношению к людям, пострадавшим от давних нарушений, последствия которых они смогли осознать лишь спустя десятилетия.