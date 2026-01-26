Жертвы подмен в роддоме требуют 30 млн компенсации за жизнь с чужими людьми

Жертвам подмены в роддоме отказываются давать компенсацию.
Жертвам подмены новорожденных в роддоме отказывают в выплате компенсации в размере 30 млн рублей за ошибку советских медиков. Суды мотивируют свои решения отсутствием в законодательстве СССР норм о возмещении морального вреда в его современном понимании, передает telegram-канал Baza.
В качестве примера приводится следующая история. В 1989 году жительница Лесозаводска Наталья Степанова находилась в одной палате роддома с Галиной Москальковой. Обе женщины родили в один день. Медперсонал принес им младенцев с одинаковыми бирками, на которых была указана одна и та же фамилия. Несмотря на очевидную путаницу, врачи заверили рожениц, что все проверено и дети переданы правильным матерям. На протяжении последующих десятилетий Наталью Степанову не покидали сомнения. Когда мужчине исполнилось 34 года, семья решила провести ДНК-экспертизу. Исследование показало отсутствие какого-либо родства (0%).
«После обнародования результата у одной из жертв подмены случилось “расстройство адаптации”, из-за которого он не может вернуться к нормальной жизни. Уже три года обе семьи обивают пороги судов, чтобы добиться справедливости. Они хотят от Минфина, Минздрава и региональных властей компенсацию в 30 миллионов рублей», — передает telegram-канал.
По делу проходят еще 10 пострадавших — Сергей, Андрей и восемь их родственников. Как утверждается, все они на протяжении десятилетий были вынуждены жить в семьях с генетически неродными людьми. Однако суды нижестоящих инстанций отказали в удовлетворении иска. В своих решениях они ссылаются на то, что законодательство СССР не предусматривало механизмов компенсации морального вреда в том виде, в каком они закреплены в современном российском праве, а потому нынешние нормы к событиям 1989 года применить нельзя. Пострадавшие семьи настаивают, что подобный подход несправедлив по отношению к людям, пострадавшим от давних нарушений, последствия которых они смогли осознать лишь спустя десятилетия.
Адвокат пострадавших Александр Зорин заявил, что моральный вред возник не в 1989 году, а в момент его осознания — в 2023—2024 годах, когда законодательство РФ уже защищает достоинство личности. Кассационная инстанция также не поддержала требования семей: накануне суд отказался отменять ранее вынесенные решения. Истцы намерены обратиться в Верховный суд РФ, а затем, при необходимости, подать жалобу в Конституционный суд.