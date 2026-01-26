Ричмонд
Губернатор Хоценко проконтролировал ход строительства детсада в Омске

Новое дошкольное учреждение возводят в жилом комплексе «Амурский-2».

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест побывали на строительной площадке детского сада в новом и активно растущем микрорайоне Омска. Главы региона и города оценили темпы строительства и ход работ.

Строительство детсада в жилом комплексе «Амурский-2» в микрорайоне № 1 ведет группа компаний «Стройбетон». Дошкольное учреждение рассчитано на 140 мест, площадь здания составит 3 400 квадратных метров. Детсад станет важным элементом социальной инфраструктуры нового района.

На данный момент готовность двухэтажного здания детсада составляет порядка 70 процентов. Уже полностью готовы основные конструктивные элементы: возведены стены и перегородки, смонтирована кровля, оконные блоки, завершена облицовка фасада, благоустроена прилегающая территории, проложены наружные инженерные сети.

На объекте продолжаются внутренние отделочные работы, монтаж инженерных сетей и технологического оборудования. Срок сдачи объекта в эксплуатацию осень 2026 года, работы ведутся по графику.