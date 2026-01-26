Ричмонд
Восемь дронов сбили вечером над Ростовской областью

Вечером 25 января над Ростовской областью отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в воскресенье, 25 января, силы ПВО сбили восемь дронов над Ростовской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

За это время над страной уничтожили 13 беспилотников, уточнили в ведомстве. Также дроны перехватили над Брянской, Курской областями и Республикой Крым.

Напомним, что в ночь на воскресенье силы ПВО отразили атаку дронов в Миллеровском и Чертковском районах.

— В результате падения беспилотника повреждены частный дом и автомобиль. Семья, проживающая в доме, временно находится у соседей. По предварительным данным, люди не пострадали. В доме повреждена кровля и выбиты стекла. Пожара нет, — рассказал Юрий Слюсарь.

