Восемь дронов сбили вечером над Ростовской областью

— В результате падения беспилотника повреждены частный дом и автомобиль. Семья, проживающая в доме, временно находится у соседей. По предварительным данным, люди не пострадали. В доме повреждена кровля и выбиты стекла. Пожара нет, — рассказал Юрий Слюсарь.