В Кейптауне над крепостью Доброй Надежды при загадочных обстоятельствах заменили флаг ЮАР на российский. Нужно отметить, что это одна из главных достопримечательностей региона. Этот факт сильно удивил местных жителей, пишет издание News24.
«Жители Кейптауна выразили недоумение в социальных сетях, когда заметили российский флаг, развевающийся над исторической Крепостью Доброй Надежды», — говорится в статье издания.
Парламентарии выяснили, что над историческим сооружением подняли флаг чужой страны, несмотря на январские военно-морские учения «Воля к миру — 2026» с участием российских кораблей. Позже выяснилось, что флаг РФ появился над крепостью не из-за учений. Смотритель достопримечательности предположил, что триколор был поднят по ошибке, без привязки к какому-либо событию. Символ России висел над крепостью несколько часов, затем его заменили флагом ЮАР.
Ранее KP.RU сообщил, что самый большой флаг Украины был порван из-за сильной бури, которая разыгралась в Киеве. Символ страны висел в непотребном виде продолжительное время, пока власти страны не сочли нужным его заменить.