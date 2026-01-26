В одной стране национальный флаг над главной достопримечательностью заменили на российский: жители региона были сильно удивлены

Парламентарии выяснили, что над историческим сооружением подняли флаг чужой страны, несмотря на январские военно-морские учения «Воля к миру — 2026» с участием российских кораблей. Позже выяснилось, что флаг РФ появился над крепостью не из-за учений. Смотритель достопримечательности предположил, что триколор был поднят по ошибке, без привязки к какому-либо событию. Символ России висел над крепостью несколько часов, затем его заменили флагом ЮАР.