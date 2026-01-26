Свердловчанкам с пятью и более детьми пересчитали пенсии

В Свердловской области более 9 тысячам местных жительниц с пятью и более детьми пересчитали пенсии. Выплаты в новом размере поступают свердловчанкам уже с января 2026 года.
— Ранее при назначении пенсии учитывался уход только за четырьмя детьми. С января 2026 года эти ограничения сняты. Теперь в стаж включаются периоды ухода за всеми детьми: пятым, шестым и всеми последующими, — сообщили в Отделении Социального фонда России по Свердловской области.
За каждого ребенка мама получает не только дополнительный стаж, но и индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) за уход до полутора лет. 1,8 ИКП за каждый год ухода за первым ребенком, за полтора года — 2,7. За вторым ребенком — 3,6 ИКП, за полтора года — 5,4. За каждый год ухода за третьим и последующим детьми — 5,4 ИКП. За полтора года — 8,1.
Правила распространяются на женщин, которые начнут выходить на пенсию с 2026 года и на свердловчанок, уже получающих выплаты. Перерасчет пенсии производится по заявлению.