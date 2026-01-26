Отбой беспилотной опасности объявили в Ростовской области

Утром 26 января в Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности. Оповещение поступило в приложении МЧС.
Предупреждение об угрозе БПЛА действовало с 19:24 вечера 25 января до 7:03 утра 26 января. Для безопасности всем следовало уйти с улиц в помещения, нельзя было подходить к окнам.
По информации региональных властей, в течение прошедшей ночи воздушную атаку отразили в Каменске-Шахтинском, о пострадавших и разрушениях сообщений не поступало. Вчера ночью БПЛА ликвидировали в Миллеровском и Чертковском районах Дона, в этом случае пострадали частный дом и автомобиль.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше