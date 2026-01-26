Ричмонд
Россиянок арестовали в США из-за случайного проникновения на военную базу

Туристок из РФ арестовали в США из-за того, что они случайно заехали на военную базу в поисках McDonald’s. По данным Shot, им грозит до полугода тюрьмы.

Сообщается, что уроженки Самары путешествовали по Штатам на машине. Когда они ехали по трассе в Сан-Диего, девушки проголодались и решили заехать в ближайший McDonald’s. Навигатор построил самый короткий маршрут, и туристки свернули с дороги. Когда девушки прибыли на место, они оказались на военной базе морской пехоты Camp Pendleton — до точки назначения оставалось пять километров.

Девушек арестовали военные, их машину забрали на штрафстоянку. Друзья туристок собирают деньги, чтобы нанять адвокатов.

В разговоре с Telegram-каналом россияне, живущие в США, рассказали, что попасть на эту военную базу по ошибке очень легко. По их словам, туристы регулярно «сворачивают не туда» из-за навигатора и оказываются в руках военных.

Ранее туристов из России заселили в отель с видом на египетскую военную базу — им запретили купаться в море и пригрозили застрелить, если кто-то приблизится к пляжу.

