Россиянок арестовали в США из-за случайного проникновения на военную базу

Сообщается, что уроженки Самары путешествовали по Штатам на машине. Когда они ехали по трассе в Сан-Диего, девушки проголодались и решили заехать в ближайший McDonald’s. Навигатор построил самый короткий маршрут, и туристки свернули с дороги. Когда девушки прибыли на место, они оказались на военной базе морской пехоты Camp Pendleton — до точки назначения оставалось пять километров.