В МВД предупредили о создаваемых мошенниками «рабочих чатах»

В России зафиксировали случаи создания мошенниками поддельных рабочих чатов, предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Для реализации такого обмана злоумышленники тщательно готовятся, собирая через открытые источники и соцсети информацию о коллегах жертвы (имена, должности, рабочие связи). Впоследствии создается фиктивный чат с высокой степенью доверия, подчеркнули правоохранители.
«В чат добавляют одного реального пользователя и несколько управляемых мошенниками ботов. Боты, подписанные именами коллег, используют реальные фотографии и имитируют рабочее общение. Под видом руководителя или ответственного сотрудника в чате ставится “служебная задача” — например, срочно передать код подтверждения для “оцифровки архива”. Боты подтверждают действия друг друга, демонстрируют “лояльность” и подталкивают жертву к выполнению требования», — рассказали в управлении МВД.
Ранее правоохранители проинформировали и о новой схеме мошенников, при которой они предлагают скачать якобы работающую версию мессенджера WhatsApp*.
* Владелица мессенджера, американская компания Meta, признана в России запрещенной экстремистской организацией.