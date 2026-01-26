Мэрия Сургута отменила занятия для младших школьников второй смены из-за морозов

Школьников ХМАО оправили на дистанционное обучение из-за морозов.
В Сургуте (ХМАО) 26 января 2026 года отменили занятия для учеников 1−4 классов второй смены. Решение приняли из-за низкой температуры воздуха.
«В связи с низкой температурой воздуха 26.01.2026 в муниципальных общеобразовательных учреждениях Сургута отменяются занятия для 1−4 классов второй смены. Температура воздуха составляет минус 26,9 градуса, скорость ветра — 2 метра в секунду», — сообщили власти Сургута в telegram-канале.
Для остальных школьников занятия проходят в обычном режиме. Окончательное решение о посещении школы родители принимают самостоятельно.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте объявили актировку для первой смены. Отменены занятия для учащихся 1−8 классов.