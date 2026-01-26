Трое бандитов расстреляли кортеж мэра на Филиппинах и были убиты

Трое боевиков, напавших на мэра провинции Магинданао-дель-Сур на Филиппинах, убиты, двое сотрудников мэрии ранены. Об этом пишет издание Asia&Pacific со ссылкой на сведения полиции.
По данным полиции, в воскресенье утром на мэра Шарифа Агуака, ехавшего в пуленепробиваемом автомобиле, была устроена засада. Мэр не пострадал, но его автомобиль и следовавший за ним были обстреляны.
Подозреваемые в белом минивэне открыли огонь по колонне из двух машин. Началась погоня, в ходе которой произошла перестрелка, трое подозреваемых погибли. Полиция изъяла мощное оружие из минивэна.
За последние пять лет на мэра Шарифа Агуака было совершено два покушения, что указывает на сохраняющиеся проблемы с безопасностью.
