Трое бандитов расстреляли кортеж мэра на Филиппинах и были убиты

За последние пять лет на филиппинского чиновника Шарифа Агуака совершено два покушения.

Источник: Комсомольская правда

Трое боевиков, напавших на мэра провинции Магинданао-дель-Сур на Филиппинах, убиты, двое сотрудников мэрии ранены. Об этом пишет издание Asia&Pacific со ссылкой на сведения полиции.

По данным полиции, в воскресенье утром на мэра Шарифа Агуака, ехавшего в пуленепробиваемом автомобиле, была устроена засада. Мэр не пострадал, но его автомобиль и следовавший за ним были обстреляны.

Подозреваемые в белом минивэне открыли огонь по колонне из двух машин. Началась погоня, в ходе которой произошла перестрелка, трое подозреваемых погибли. Полиция изъяла мощное оружие из минивэна.

За последние пять лет на мэра Шарифа Агуака было совершено два покушения, что указывает на сохраняющиеся проблемы с безопасностью.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2024 году произошло покушение на президента США Дональда Трампа. Этот факт изменил политика. Он стал более внимательным и благодарным.

