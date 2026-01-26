Орбан призвал фермеров ЕС объединиться против импорта зерна из МЕРКОСУР

Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал европейских фермеров объединиться против дешевого импорта зерна с Украины и из стран МЕРКОСУР (входят Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвайи Боливия), который не служит их интересам. Об этом глава венгерского правительства написал в соцсети X*.