Орбан призвал фермеров ЕС объединиться против импорта зерна из МЕРКОСУР

Премьер Венгрии заявил, что дешевый импорт зерна с Украины и из Меркосур не служит интересам фермеров ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал европейских фермеров объединиться против дешевого импорта зерна с Украины и из стран МЕРКОСУР (входят Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвайи Боливия), который не служит их интересам. Об этом глава венгерского правительства написал в соцсети X*.

По его словам, в ЕС разворачивается тихая битва между торговцами и фермерами. Орбан отметил, что дешевый импорт с Украины и из МЕРКОСУР служит исключительно интересам торговцев.

«Если местное сельское хозяйство не будет защищено, суверенитет будет утрачен. Пришло время европейским фермерам объединиться», — уверен Орбан.

Евросоюз заключил соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР 17 января. Против договора выступили производители из некоторых стран ЕС. Парламентская группа «Патриоты» стала инициатором третьего вотума недоверия к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за решения заключить соглашение с МЕРКОСУР.

Также сообщалось, что один из крупнейших регионов Франции объявил бойкот продуктам МЕРКОСУР.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

