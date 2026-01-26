Тысячи домашних обезьян могут усыпить из-за одного закона: к владельцам ужесточили требования к содержанию приматов

Тысячи домашних обезьян в Англии могут быть конфискованы и усыплены из-за нового ужесточения правил их содержания, пишет Daily Mail.
Владельцам теперь необходимо получить лицензию и доказать, что условия соответствуют высоким «зоопарковым стандартам». Однако к ноябрю было подано всего три заявки на такое разрешение.
По данным Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, в британских домах живут тысячи приматов. Новые нормы требуют от владельцев просторных вольеров с ультрафиолетом, что для многих недостижимо.
Бывший министр Лорд Дуглас-Миллер заявил, что при нарушении правил животное изымут, а хозяина оштрафуют. Хотя власти обещают дать время на исправление, стандарты крайне высоки.
Как пояснил Крис Льюис из фонда Born Free, изъятые животные с серьезными проблемами здоровья могут быть подвергнуты эвтаназии. Пристроить всех в приюты вряд ли получится.
Ранее KP.RU писал, что чешские ученые поймали дикую лесную кошку, которую долгое время считали вымершей. Особей этого вида не наблюдали почти сто лет, однако исследователям удалось надеть на животное GPS-ошейник.