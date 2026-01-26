Минпрос Башкирии: до завершения приема заявлений на ЕГЭ осталось 7 дней

«Участники ЕГЭ вправе подать заявления об участии в ЕГЭ после 2 февраля только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. В этом случае указанные лица подают в ГЭК заявления об участии в ЕГЭ, а также документы, подтверждающие отсутствие возможности подать заявления об участии в ЕГЭ в установленный срок», — объяснили в минпросвещения РБ.