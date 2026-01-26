Минпрос Башкирии: до завершения приема заявлений на ЕГЭ осталось 7 дней

Министерство просвещения Башкирии напоминает, что срок подачи заявления на сдачу ЕГЭ-2026 до 2 февраля 2026 года включительно. До завершения приема осталось всего 7 дней.
В ведомстве уточнили, что в заявлении необходимо перечислить предметы, по которым участники планируют сдавать ЕГЭ, при этом можно указать любое количество учебных предметов.
Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявлений об участии в ЕГЭ предъявляют оригинал или заверенную копию рекомендаций ПМПК, а участники ЕГЭ — дети-инвалиды и инвалиды — оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей инвалидность, а также оригинал или заверенную копию рекомендаций ПМПК.
Выпускники прошлых лет при подаче заявления предоставляют оригиналы документов об образовании или их заверенные копии, студенты колледжей — справку из учебного заведения.
Для школьников, а также для студентов колледжей, обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, экзамены по их желанию могут проводиться в досрочный период проведения экзаменов.
Для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится в резервные сроки основного периода проведения экзаменов, участие в иные сроки проведения ЕГЭ для них допускается только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально.
«Участники ЕГЭ вправе подать заявления об участии в ЕГЭ после 2 февраля только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. В этом случае указанные лица подают в ГЭК заявления об участии в ЕГЭ, а также документы, подтверждающие отсутствие возможности подать заявления об участии в ЕГЭ в установленный срок», — объяснили в минпросвещения РБ.
Ранее стали известны минимальные баллы для сдачи ЕГЭ-2026.