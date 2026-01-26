Составлен рейтинг военной мощи в мире: вот на каком месте находится Россия

Составлен рейтинг мировых держав по уровню военной мощи. Сообщается, что Россия остается на втором месте в мире. Об этом пишет Global Firepower, опираясь на новые сведения 2026 года.
Для вычисления индекса военной мощи 145 стран оцениваются более 60 факторов: финансовая ситуация, географическое положение, логистика и другие. Отмечается, что Россия занимает второе место среди 145 стран, лидерство остается за США.
«По состоянию на 2026 год Россия занимает второе место из 145 стран», — говорится в материале иностранного источника.
В десятку вошли Китай, Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия. Global Firepower опубликовал рейтинг военно-морских сил 51 страны по тоннажу. ВМФ РФ занял третье место, уступая только США и Китаю.
Ранее KP.RU сообщил, что в России рассказали об испытании нового оружия, аналогов которому нет в мире. Речь идет об «Буревестнике» и «Посейдоне». Сведения об успешных испытаниях этого вида оружия поразили мировых лидеров.