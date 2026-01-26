В Черняховске закрылся музей часов «Башня времени»

В Черняховске закрылся музей «Башня времени», который начал свою работу в конце мая 2024 года. О том, что экспозиция из водонапорной башни вывезена на временное хранение, а сам исторический объект сменил собственника, «Новому Калининграду» рассказал предприниматель Алексей Павликов (его компания помимо приспособления башни под музей также занималась восстановлением и переоборудованием под гостиницу исторического здания на улице Спортивной в Черняховске).
«Нам так и не удалось найти общий язык с компанией “Россети-Янтарь”, которой принадлежит первый этаж башни, — пояснил Павликов. — Они отказались приводить в порядок свою часть. Мы готовы были выкупить их этаж, но перевозить трансформаторную подстанцию в другое место они тоже не стали».
Павликов добавил, что объект уже сменил владельца. Башня была продана собственникам гостинично-развлекательного центра «Парадокс» (в него, в частности, входит музей кошек «Мурариум») в Зеленоградске. Ранее предприниматели уже приобрели несколько подобных исторических объектов в нескольких городах Калининградской области, а также купили бывший дворец культуры Целлюлозно-бумажного завода в Советске, где планировали запустить культурно-развлекательный комплекс.