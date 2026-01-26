В Черняховске закрылся музей часов «Башня времени»

В Черняховске закрылся музей «Башня времени», который начал свою работу в конце мая 2024 года. О том, что экспозиция из водонапорной башни вывезена на временное хранение, а сам исторический объект сменил собственника, «Новому Калининграду» рассказал предприниматель Алексей Павликов (его компания помимо приспособления башни под музей также занималась восстановлением и переоборудованием под гостиницу исторического здания на улице Спортивной в Черняховске).