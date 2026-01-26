Холодную воду в Куйбышевском районе Самары включат до конца дня

Помимо обогрева труб, коммунальщики еще монтируют дополнительную перемычку между участками, чтобы вода в дома поступала без перебоев. Также в Куйбышевском районе уложат 700 метров водопровода: он будет проходить под землей, а не снаружи, как сейчас, где труба промерзает. Эти работы планируют завершить до конца недели.