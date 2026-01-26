Ричмонд
Холодную воду в Куйбышевском районе Самары включат до конца дня

В Самаре до конца недели переложат участок перемерзающей трубы в Куйбышевском районе.

Источник: «РКС-Самара»

С наступлением морозов у жителей части Куйбышевского района Самары появились проблемы с подачей холодной воды. Все из-за того, что на некоторых улицах перемерзают трубы. Как дело обстоит сейчас, рассказали в «РКС-Самара».

«Основные работы проводятся на двух адресах: улица 40 лет Пионерии/Калининградской и Пугачевском тракте», — прокомментировала пресс-служба компании.

На Калининградской отогревают замерзшие трубы. Вода в домах есть, но те, кто живет на верхних этажах, могут столкнуться с перебоями в часы пиковой нагрузки. Проблем с горячей водой в домах нет.

На Пугачевском тракте устраняют утечку, воды нет в 10 домах. Восстановить водоснабжение обещают до конца дня. Пока воду привозят в бойлерах.

Помимо обогрева труб, коммунальщики еще монтируют дополнительную перемычку между участками, чтобы вода в дома поступала без перебоев. Также в Куйбышевском районе уложат 700 метров водопровода: он будет проходить под землей, а не снаружи, как сейчас, где труба промерзает. Эти работы планируют завершить до конца недели.